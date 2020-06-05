В Российской Федерации арестованы чиновники, по делу о взятке за военные поставки в Азербайджан

В Российской Федерации арестованы чиновники, по делу о взятке за поставку из России в Азербайджан продукции двойного назначения. Как передает Арменпресс, об этом пишет “Коммерсантъ”.

Решением Хамовнического районного суда Москвы арестованы трое обвиняемых по уголовному делу, связанному с получением взятки сотрудником Министерства промышленности и торговли. Согласно версии следствия, начальник отдела военно-технического сотрудничества министерства Ризван Гайрбеков получил от гендиректора Нижегородской авиационной компании Василия Клепалова 4,5 млн рублей за выдачу лицензии компании на поставку продукции двойного назначения в Азербайджан. В Следственном комитете Российской Федерации считают, что посредником взятки был их общий знакомый - начальник управления военно-технического сотрудничества с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш.

Первым на два месяца был арестован гендиректор Нижегородской авиационной компании Василий Клепалов, обвиняемый в даче взятки.

Следствие предполагает, что Клепалов передал 4,5 миллиона рублей сотруднику Министерства промышленности и торговли Ризвану Гайрбекову по ходатайству их общего знакомого Сергея Гармаша.

Ризван Гайрбеков возглавлял отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли. Он -государственный советник 3-го класса Российской Федерации. Посредник Гармаш - заместитель начальника второго управления военно-технического сотрудничества с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

По версии следствия, весной 2019 года гендиректор нижегородского предприятия попросил своего знакомого Сергея Гармаша помочь компании в получении лицензии на некоторые виды деятельности.

Они были необходимы для поставок Нижегородской авиационной компанией продукции двойного назначения в Азербайджан.

Клепалов сначала перечислил сотруднику ФСВТС 2 миллиона рублей, а затем еще 2,5 миллиона. Деньги передавались у входа в здание службы на Овчинниковской набережной. Затем посредник в своем кабинете передал их начальнику отдела Минпромторга.