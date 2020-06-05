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Окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято весной 2021 года

Окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято весной 2021 года

Окончательное решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио будет принято весной 2021 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает японское агентство “Kyodo”.

Председатель оргкомитета Олимпийских игр и губернатор Токио встретились и в результате обсуждения пришли к выводу, что все будет зависеть от состояния пандемии в мире.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год. На данный момент известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020”. 

Подготовила Варвара Айрапетян


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