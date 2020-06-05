На Красной площади началась подготовка к параду Победы

Подготовка к проведению парада Победы в Москве, который назначен на 24 июня, началась на Красной площади, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На площадь уже привезена техника, шатры, трибуны для зрителей, и специалисты приступили к монтажу сцены. Что примечательно, места на трибунах будут располагаться с соблюдением дистанции.

Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в год 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путин вместе с гостями торжества будут находиться на трибунах на Красной площади.