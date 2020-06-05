В Армении подтверждено 596 новых случаев COVID-19: выздоровели 45 человек, скончались 7

По состоянию на 11:00 5 июня в Армении подтверждено 11 817 случаев коронавируса, из которых 3 513 выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 052 пациента. Всего было проведено 65 161 тестов. Выявлено 596 новых случаев заражения, 45 пациентов выздоровели.

В общей сложности из-за коронавируса зарегистрировано 183 летальных исхода (увеличилось еще на 7).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчинами 72, 78 и 72 лет и женщинами 69, 59, 46, 33 и 61 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. По общему счету таких случаев - 69.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян