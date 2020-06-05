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В Японии вакцинацию от COVID-19 планируют начать в 2021 году

В Японии вакцинацию от COVID-19 планируют начать в 2021 году

Вакцинацию от коронавируса в Японии планируют начать уже в первой половине 2021 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като.

"Мы стремимся к скорейшей реализации, цель – первая половина 2021 года", - приводит слова министра телеканал NHK.

При этом он подчеркнул, что если обычно подготовка к производству вакцины начинается после того, как завершится разработка, то в этот раз и разработка, и подготовка к производству будет идти одновременно.

На подготовку производства вакцины от COVID-19 в дополнительном бюджете Японии будет выделено 140 миллиардов иен (около 1,3 миллиарда долларов).


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