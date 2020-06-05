Бизнес против COVID-19: лучшие специалисты дают бизнесменам бесплатные консультации

Как перепрофилировать бизнес, снизить затраты, адаптироваться к существующим условиям? В рамках коучинг инициативы “Бизнес против COVID19” в ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, предприниматели смогут получить от лучших специалистов бесплатные индивидуальные консультации.

Арменпресс провел беседу с ответственными лицами о совместной инициативе Министерства экономики Армении и Офиса содействия предпринимательству.

В рамках совместной инициативы “Бизнес против COVID 19” для предпринимателей уже был организован ряд вебинаров. Хотя в этих вебинарах и был индивидуальный подход к вопросам хозяйствующих субъектов, но из-за нехватки времени, а также по той причине, что присутствовали и другие хозяйствующие субъекты, многие вопросы не были освещены. В результате было решено, что необходимо для предприятий создать возможности индивидуальных встреч с консультантами. Таким образом, был начат коучинговый цикл против COVID19”, - рассказала замминистра экономики Армении Наира Маргарян.

Для проведения консультативных встреч всего было подготовлено 1 054 билета на почти 110 различных тем. Каждый хозяйствующий может бесплатно получить 2 билета. Замминистра отметила, что в сложившейся ситуации организации в основном имеют проблемы с финансовым управлением. С точки зрения финансов во всех бизнесах произошли серьезные изменения, того оборота, который имел бизнес до коронавируса, уже нет, следовательно, вся расходная система должна подвергнуться изменениям. С чего начать, какие расходы можно сократить, чтобы не создать угроз бизнесу, по какой логике это нужно делать? На все подобные вопросы отвечают консультанты, помогают вместе разработать определенный план для финансового оздоровления”, - сказала Маргарян и призвала активно пользоваться этой возможностью.

Консультанты также определяют, как пользоваться или нужно ли пользоваться государственной поддержкой, например, если берутся займы, то каким образом их можно будет вернуть в будущем и т. д.

Маргарян заверила, что были привлечены лучшие консалтинговые компании Армении. Все они участвуют на добровольной основе, выразили готовность быть рядом с бизнесом. Любой предприниматель может воспользоваться этой индивидуальной консультацией, нужно всего лишь зайти на сайт Eventbrite, выбрать билет, зарегистрироваться, указать название организации, ИНН как подтверждение наличия такой организации. После этого предприниматель получает контакты консультанта, получает возможность связаться с консультантом в течение ближайшего месяца и получить бесплатную консультацию.

По словам руководителя Офиса содействия предпринимательству Геворга Погосяна, темы разные: от финансового управления до общего кризисного управления или перепрофилирования, когда организация думает, что, исходя из ситуации, она должна изменить свой профиль и заняться другой деятельностью. “Есть также и узкоспециализированные темы - применение маркетинговых инструментов и т. д. Маркетинговые темы были исчерпаны быстрее всех. Их было чуть более 200. Но были билеты, которые можно было приобрести только в мае. На данный момент еще осталось около половины из них”, - сказал Погосян и отметил, что индивидуальным консультированием пользуются малый и средний бизнес, поскольку у крупных предприятий есть свои специалисты.

Глава строительной организации Ашот Абрамян - один из тех, кто воспользовался индивидуальным консультированием, получил консультацию, связанную с налоговой сферой. “Проблемы были связаны только с паузой, когда бизнес был остановлен. И мы получили консультации, связанные с налогами, для облегчения налогового бремени. Мы не сократили ни одного рабочего места, но параллельно с этим хотим правильнее организовать бизнес, чтобы налоговое бремя было мягче”, - сказал Ашот Абрамян и отметил, что организация новая, ресурсов не много, они хотят сохранить ее.

В рамках той же инициативы Министерство экономики совместно с Офисом содействия бизнесу разработало также справочник “Планирование непрерывности бизнеса в условиях эпидемии коронавируса и впоследствии”. Это даст возможность хозяйствующим субъектам оценить, понять приоритеты, с чего начать изменения, что нужно оставить, а что – закрыть.

Анна Григорян