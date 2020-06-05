По состоянию на 08:00 5-го июня все дороги на территории Армении проходимы. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Сегодня с 10:00 до 19: 00 для проведения дорожно-строительных работ будет закрыт участок дороги М-6 от города Туманян до перекрестка села Одзун.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной в МИД Армении, решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.