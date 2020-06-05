COVID-19: Бразилия по числу смертей оказалась на 3-м месте: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 702 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 393 000. Излечились 3 млн 252 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 924 051 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 110 173. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 615 870. Число смертей составляет 34 093. По числу смертей Бразилия стала третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 441 180, число летальных исходов – 5 384.

В Испании число подтвержденных случаев – 287 740. Число смертности в Испании составило 27 133.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 281 661, умерших - 39 904. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 234 013 человек, смертность - 33 689. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 226 670. Скончались 6 363 больных.

В Германии – 184 923 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 736.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 183 198, смертей – 5 031.

Замыкает десятку Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 167 410, скончались 4 630.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 164 270. Общее число летальных исходов составляет 8 071.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. В Китае - 83 027 инфицированных, 5 новых случаев, вылечились 78 327 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 801, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 93 157 подтвержденных случая. В Катаре 63 741 подтвержденных случаев, смертность - 45. Число заразившихся в ОАЭ достигло 37 018, здесь зарегистрировано 273 случая смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 29 921 человек, погибших – 236. В Египте – 29 767 случаев, здесь скончались 1 126 человек. Число инфицированных в Ираке – 8 840, смертность - 271. В Ливане зарегистрировано 1 306 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 28. Число заразившихся в Сирии достигло 124. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.