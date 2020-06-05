Европейские индексы - 04-06-20
МОСКВА, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.45% и составил 12430.56 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.21% и составил 5011.98 пункта, британский FTSE снизился на 0.64% и составил 6341.44 пункта, а российский RTSI снизился на 3.42% и составил 1257.31 пункта.
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