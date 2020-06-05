Газета “Айастани Анрапетутюн”: Эпидемия не должна стать национальной угрозой

“Комендант Арцаха Григорий Мартиросян на совещании при участии членов правительства и руководителей ведомства выступил с новым пакетом предложений, согласно которому в столице и райцентрах должны быть созданы группы быстрого реагирования, расширены изоляторы. Будут ужесточены требования к хозяйствующим субъектам относительно соблюдения правил, установленных комендатурой. Г. Мартиросян изоляцию и лечение в гостиничных условиях с учетом степени загруженности больниц и медучреждений считает эффективным. Он выразил обеспокоенность тем, что контроль в ряде общин носит чисто формальный характер, и, исходя из этого, призвал осознать важность проблемы и не отлынивать от своих обязанностей.

“Мы и впредь будем пытаться осуществлять эффективную работу по повышению уровня общественного сознания”, - подчеркнул президент Республики Арцах Араик Арутюнян. “Эпидемия не должна становиться национальной угрозой, бдительность позволит предотвратить ее дальнейшее распространение. Уверен, что осознание и ответственность нашего общества настолько велики, что Арцах сумеет обойти опасность и в этой необъявленной войне против невидимого врага, и как всегда, выйдет из нее победителем” ”.

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