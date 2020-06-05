Газета “Айастани Анрапетутюн”: Озеро Севан и в этом году зазеленеет

Экосистема Севана на протяжении десятилетий подвергалась негативным воздействиям. К сожалению, и в этом году голубоглазый Севан вновь зазеленеет. Учитывая нынешнюю ситуацию, Министерство окружающей среды разработало документ, согласно которому запланировано три приоритетных мероприятия. А именно: создание станции биологической очистки бытовых сточных вод хотя бы одной крупной прибрежной общины, очистка вод рек, впадающих в Севан, рекультивация заброшенного Соткского месторождения.

Шаги по решению проблем озера Севан предусматривает также и законодательный орган. Постоянная комиссия НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы уже организовала два рабочих обсуждения. В центре внимания - вопрос чистоты рек, впадающих в озеро Севан, и сточных вод. Заместитель председателя комиссии Сергей Багратян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” отметил, что на данный момент коллектор, который в свое время был установлен, уже не работает, в результате чего впадающие в озеро воды не очищаются. “Разрабатываются программы, связанные с восстановительными работами, воды рек должны очищаться, проходить по коллектору и лишь затем попадать в Севан. В настоящее время коллектор не работает, и, естественно, сточные воды продолжают сбрасываться в Севан, вызывая экологические проблемы”.

Головная комиссия НС предусматривает выступить с законодательной инициативой, согласно которой ответственность за сброс сточных вод без очистки в озеро Севан будет нести община”.

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