Причиной всего этого является массовое несоблюдение противоэпидемических правил: премьер

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с министром здравоохранения Арсеном Торосяном. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе брифинга были затронуты ситуация в связи с эпидемией коронавируса и принятое на заседании комендатуры решение.

Никол Пашинян подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Армении продолжает ухудшаться. “Уже два дня как действует площадка общественного контроля за соблюдением правил, и получаемая информация позволяет нам понять, почему все это происходит. Ответ прост и однозначен: повсеместное и масштабное несоблюдение правил. В социальных сетях, в том числе и на моей странице в Facebook, уже опубликована информация о тысячах подобных случаев”, - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, в результате всего этого наблюдается тревожная тенденция. “Публикуемая на площадке общественного контроля информация становится поводом для риторики ненависти, критики в отношении тех граждан, относительно которых публикуются сведения о несоблюдении противоэпидемиологических правил. Это неприемлемо по одной простой причине: это история про всех нас. К сожалению, я сам заразился коронавирусом, следовательно, это значит, что где-то что-то я сделал не так, как надо. Это общественная платформа не для осуждения людей, а для более глубокого понимания нашей проблемы”, - подчеркнул премьер-министр.

Коснувшись концепции рассмотрения коронавируса как возможности, Никол Пашинян добавил, что он приводит к значительным изменениям в нашем обществе. “Кажется, мы потихоньку начинаем пересматривать наше отношение к законам, правилам общественного сосуществования и к нашим привычкам. Уверен, что после всего этого мы будем, в хорошем смысле, совсем иначе относиться к такому порядку. К сожалению, это происходит ценой жертв, и я еще раз выражаю свои соболезнования всем семьям, в которых из-за коронавируса были потери”, - сказал премьер-министр.

Комендатура обсуждает несколько сценариев в связи со сложившейся в результате коронавируса ситуацией. “Также обсуждаем возможные экономические последствия этих сценариев, возможное экономическое бремя, и именно в этом контексте мы примем решение”, - сказал глава правительства.

Арсен Торосян сообщил, что из-за коронавируса сегодня скончался 33-летний гражданин. У него были хронические заболевания, причиной смерти стал отягощенный анамнез. Сейчас 418 пациентов находятся в тяжелом и 81 пациент крайне тяжелом состоянии.

“Мы должны констатировать, что никто, независимо от возраста, пола или статуса, не застрахован от положительного результата коронавируса. Нам нужно адаптировать наше мышление к этим новым реалиям, должны посмотреть вокруг себя. Мы не найдем ни одну семью, где нет пожилых людей. Мы почти не найдем семей, где нет людей с хроническим заболеванием: диабет, ишемическая болезнь сердца, высокое кровяное давление, лишний вес, рак. И все эти наши граждане являются прямой мишенью коронавируса. Когда мы приветствуем и обнимаем друг друга при встрече на улице, эта мысль всегда должна вести нас домой, в дома наших родственников”, - сказал Арсен Торосян.

Министр подчеркнул, что они не ожидают, что через месяц число пациентов с коронавирусом достигнет нуля, однако ожидают достичь такой ситуации, когда каждый сможет получить надлежащую медицинскую помощь. А ресурсы для надлежащей медицинской помощи, по его словам, всегда ограничены. Нет страны, где можно обслуживать бесчисленное количество граждан.

Руководитель клинических работ медицинского центра Арташата Лилит Мусеян добавила, что из-за ситуации с коронавирусом она оставила свою работу и семью в Ереване и переехала в Арташат. “Сегодня коронавирус распространился по всему миру, и это проблема затрагивает всех нас. Я нашла объяснение этого в небрежности, халатности и непокорности всех нас. Есть девиз: моя маска спасает тебя, твоя маска спасает меня. Мы боремся за вас, возвращаем вас в ваши семьи. Вы же боритесь за нас и верните нас в наши семьи, к нашей прежней жизни. Я призываю вас соблюдать все правила. Эти правила не являются правилами коменданта, это правила жизни, и мы являемся их носителями и исполнителями, мы решаем, заразиться или нет, заразить наших родственников или не заражать. Как бы тяжело это ни было, медицинские работники не сделают шаг назад, они не отступят перед болезнью, мы вместе победим в этой борьбе”, - отметила она.