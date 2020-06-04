Залы НС Армении подготовили к проведению заседаний в удаленном режиме

В связи со сложившейся в результате распространения коронавируса в Армении ситуацией залы Национального Собрания были подготовлены для проведения заседаний и дискуссий в режиме видеоконференции. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата Национального Собрания Тигран Галстян.

«Национальное Собрание Армении готово к заседаниям и дискуссиям в удаленном режиме», - написал Галстян.