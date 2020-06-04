Не народ Азербайджана, а высшее руководство Азербайджана не готово к миру: МИД Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала воинственные заявления различных звеньев азербайджанских властей. Как сообщает Арменпресс, в заявлении пресс-секретаря МИД говорится:

“В последнее время из различных ведомств и высшего руководства Азербайджана звучат лишенные содержания, напоминающие истерию и конкурирующие между собой антиармянские заявления. Складывается впечатление, что азербайджанское руководство пытается превзойти свои предыдущие антиармянские заявления, что является нелегкой задачей в условиях поддерживаемого десятилетиями последовательного антиармянского дискурса.

Примечательно, что пропагандирующие ненависть среди своего народа и выступающие с угрозами войны авторитарные власти Азербайджана используют предлог ведения борьбы с коронавирусом для совершения крупномасштабных нарушений прав человека в своей стране - реальность, озвученная рядом авторитетных международных и региональных организаций.

Тем не менее, сколько бы пропаганда ненависти в отношении армян и угрозы войны ни были нацелены на внутреннюю аудиторию, подобные заявления наносят серьезный ущерб мирному процессу и указывают на то, что не народ Азербайджана, а высшее руководство Азербайджана не готово к миру.

Антиармянские действия руководства Азербайджана уже получили свою правовую оценку со стороны международного сообщества. Так, в вердикте, принятом по делу “Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии”, ЕСПЧ осудил расистскую политику азербайджанского государства, проявившуюся в действиях по помилованию, освобождению и вознаграждению убийцы Рамиля Сафарова.

Нынешняя власть Азербайджана, рассматривающая армянофобию в качестве основного источника внутренней консолидации и легитимности власти, представляет угрозу не только для Арцаха, Армении и всего армянского народа, но и для мира и безопасности в регионе.

Система безопасности Арцаха и Армении достаточно комплексна и стабильна для эффективного противостояния таким угрозам”.