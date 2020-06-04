418 пациентов находятся в тяжелом, а 81 пациент - крайне тяжелом состоянии: Арсен Торосян

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что в настоящее время 418 пациентов находятся в тяжелом, а 81 пациент - крайне тяжелом состоянии. Как сообщает Арменпресс, министр сказал об этом во время брифинга после заседания комендатуры.

«Мы должны констатировать, что никто, независимо от возраста, пола или статуса, не застрахован от положительного результата коронавируса. Нам нужно адаптировать наше мышление к этим новым реалиям. Давайте посмотрим вокруг нас. Мы не найдем семью, где нет пожилых людей. Мы почти не найдем семей, где нет людей с хроническим заболеванием: диабет, ишемическая болезнь сердца, высокое кровяное давление, ожирение, рак. И все эти наши граждане являются прямой мишенью коронавируса. Когда мы приветствуем и обнимаем друг друга на улице, эта мысль всегда должна вести нас домой, в дома наших родственников», - сказал Торосян.

Он подчеркнул, что они не ожидают, что число пациентов с коронавирусом достигнет нуля через месяц, однако ожидают, что каждый сможет получить надлежащую медицинскую помощь. По его словам, ресурсы для надлежащей медицинской помощи всегда ограничены. Нет страны, где можно обслужить бесчисленное количество граждан.