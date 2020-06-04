Вы же боритесь за нас и верните нас в наши семьи: обращение врача к гражданам

В последнее время увеличилось количество находящихся в тяжелом и критически тяжелом состоянии пациентов, инфицированных коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе брифинга после заседания комендатуры сказала руководитель клинических работ в Арташатском медицинском центре Лилит Мусеян.

«Из-за ситуации с коронавирусом я оставила свою работу и семью в Ереване и переехала в Арташат. Сегодня коронавирус распространился по всему миру, и это проблема затрагивает всех нас.

Я нашла объяснение этого в небрежности, халатности и непокорности всех нас. Есть девиз: моя маска спасает тебя, твоя маска спасает меня. Я хочу сказать, что мы боремся за вас, мы возвращаем вас в ваши семьи. Вы же боритесь за нас и верните нас в наши семьи, к нашей прежней жизни. Я призываю вас соблюдать все правила. Эти правила не являются правилами коменданта, это правила жизни, и мы являемся их носителями и исполнителями, мы решаем, заразиться или нет, заразить наших родственников или не заражать. Как бы тяжело это ни было, медицинские работники не сделают шаг назад, они не отступят перед болезнью, мы вместе победим в этой борьбе», - сказала Мусеян.