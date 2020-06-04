В Армении от коронавируса умер 33-летний гражданин
В Армении от коронавируса умер 33-летний гражданин. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Арсен Торосян на брифинге после заседания комендатуры.
«У гражданина были хронические заболевания», - сказал министр.
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