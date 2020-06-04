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Потихоньку начинаем пересматривать наше отношение к правилам общественного сосуществования: Пашинян

Потихоньку начинаем пересматривать наше отношение к правилам общественного сосуществования: Пашинян

В ходе брифинга премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись концепции рассмотрения коронавируса как возможности, заявил, что он приводит к значительным изменениям в глубине нашего общества. 

«Кажется, мы постепенно пересматриваем наше отношение к правилам, законам, обычаям общественного сосуществования. Я уверен, что после всего этого мы начнем относиться к этому совсем иначе, в хорошем смысле. К сожалению, это происходит за счет жертв, и я еще раз выражаю свои соболезнования всем семьям, в которых из-за коронавируса были потери», - сказал премьер-министр.

Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян также отметил, что проживающий сегодня в Армении иностранец написал короткое письмо его советнику. 

«Он говорит, что, по его наблюдениям, ситуация в Армении ухудшается, потому что гражданам трудно отказаться от рукопожатий и объятий при встрече. Это мнение заслуживает внимания», - сказал он.


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