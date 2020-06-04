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Коронавирусная инфекция у Никола Пашиняна и членов его семьи проходит бессимптомно

Коронавирусная инфекция у Никола Пашиняна и членов его семьи проходит бессимптомно

Коронавирусная инфекция у премьер-министра Никола Пашиняна и членов его семьи проходит бессимптомно. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр сказал об этом на брифинге после комендатуры.

«Мы прошли подробное медицинское обследование, и на данный момент у нас нет симптомов. У нас нет высокой температуры, пневмонии или каких-либо других симптомов. Есть вероятность, что состояние наше здоровья ухудшится, но она небольшая», - сказал премьер.


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