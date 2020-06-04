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В общественных местах будут продаваться медицинские маски на вендинговых автоматах

В общественных местах будут продаваться медицинские маски на вендинговых автоматах

По инициативе Государственной комиссии по защите экономической конкуренции благодаря сотрудничеству с ООО «Тавуш Текстиль» и ООО «Арвендинг» граждане теперь могут в общественных местах по доступной цене приобретать защитные на вендинговых аппаратах. Они уже доступны на 7 станциях в ереванском метро, и в ближайшее время начнут действовать еще 50 таких автоматов в других общественных местах столицы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГКЗЭК, одна маска будет стоить 100 драмов, в каждом пакете будет две маски. 


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