На такую сумму невозможно содержать систему: директор «Газпром Армении» о тарифе на газ
Генеральный директор компании «Газпром Армения» Грант Тадевосян обосновывает рост цен на газ для населения тем, что удержать систему на плаву имеющимися средствами невозможно. Как сообщает Арменпресс, он сказал об этом в ходе рабочего обсуждения заявки на пересмотр тарифа на природный газ в Комиссии по регулированию общественных услуг.
Тадевосян прокомментировал, почему они решили подать заявку на увеличение тарифа на газ. Он напомнил, что в настоящее время действует установленный в 2016 году тариф, а по состоянию на 1 января 2019 года цена импортируемого в Армению газа составила 165 вместо прежних 150 долларов. Компания продолжает продавать газ в среднем по 255 долларов. «Если мы возьмем разницу, то получим 90 долларов. Из этого 43 доллара в год идут в государственный бюджет в качестве налога. У компании остается всего 47 долларов. До сих пор мы имели около 12 из 47 долларов потерь - естественные технологические потери. Остается 35 долларов. Из этих 35 долларов 19 уходит на зарплату. Компании остается всего 16 долларов. Мы вообще не получали прибыли. И такими средствами невозможно сохранить такую систему», - сказал Тадевосян.
По словам Тадевосяна, специалисты подсчитали, что если компания продолжит с такими текущими расходами и такими инвестициями, она не сможет импортировать 2,2 миллиарда кубометров газа.
По его словам, задача каждого - сбалансировать интересы потребителей и поставщиков. «В настоящее время система газоснабжения, которая у нас существует, обслуживает население Армении. И для того, чтобы иметь надежную, безопасную и бесперебойную подачу газа, нам необходимо осуществить необходимые нормативные расходы. Мы готовы сейчас и всегда были готовы открыто обсудить, найти вместе оптимальный тариф на газ», - сказал Тадевосян.
По словам директора, в поданной заявке было предложено, чтобы маржа компании составляла 60,8 млрд драмов. Генеральный директор уверяет, что маржа была рассчитана исключительно на основе действующих в Республике Армения нормативных документов. Параллельно с предложением маржи на 10 лет они попытаются инвестировать 230 млрд драмов.
1 апреля «Газпром Армения» подала в КРОУ заявку на пересмотр тарифов на природный газ, продаваемый потребителям, в частности, предлагается поднять средневзвешенную цену на газ с 255 до 283 долларов. КРОУ предложил 266,71 долларов.
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