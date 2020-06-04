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Азиатские индексы - 04-06-20

Азиатские индексы - 04-06-20

ТОКИО, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.36% и составил 22695.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.30% и составил 1603.82 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.14% и составил 2919.25 пункта, а HANG SENG вырос на 0.17% и составил 24366.30 пункта.


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