COVID-19. Количество инфицированных в мире превысило 6 млн 604 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 604 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 388 тыс. Излечились 3 млн 192 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 902 тыс 779 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 109 тыс 159. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 587 тыс 017. Число смертей составляет 32 тыс 602. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 441 тыс 108, число летальных исходов – 5 тыс 584.

В Испании число подтвержденных случаев – 287 тыс 406. Число смертности в Испании составило 27 тыс 128.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 279 тыс 856, умерших - 39 тыс 728. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 233 тыс 836 человек, смертность - 33 тыс 601. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 217 тыс 967. Скончались 6 тыс 093 больных.

В Германии – 184 тыс 470 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 701.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 178 тыс 914, смертей - 4 тыс 894.

Замыкает десятку Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 166 тыс 422, скончались 4 тыс 609.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 164 тыс 270. Общее число летальных исходов составляет 8 тыс 071.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. За сутки здесь зарегистрирован 1 новый случай. В Китае - 83 тыс 022 инфицированных, вылечились 78 тыс 319 больных, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 801, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 91 тыс 182 подтвержденных случая. В Катаре 63 тыс 741 подтвержденных случаев, смертность - 45. Число заразившихся в ОАЭ достигло 37 тыс 018, здесь зарегистрировано 273 случаев смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 29 тыс 921 человек, погибших – 236. В Египте – 28 тыс 615 случаев, здесь скончались 1 тыс 088 человек. Число инфицированных в Ираке – 8 тыс 168, смертность - 256. В Ливане зарегистрировано 1 тыс 256 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 27. Число заразившихся в Сирии достигло 123. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.