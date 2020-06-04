Станция по производству кислорода научной лаборатории им. Алиханяна будет модернизирована

Криогенная станция Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна будет модернизирована. Станция, действующая на протяжении десятилетий, в эти дни перегружена работами доставки кислорода в медучреждения республики.

Станция была основана в 1978 году, она производит высококачественный кислород. Директор Национальной научной лаборатории Ани Апраамян на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс отметила, что сложилась ситуация, согласно которой работа станции оказалась под угрозой, могла быть необратимые последствия.

“Ситуация такова, что каждую секунду оборудование может просто не выдержать. Основная проблема в том, что если работа станции будет нарушена, то поставка кислорода пациентам будет под вопросом. Мы обратились в соответствующие структуры, очень быстро отреагировали”, - сказала Ани Апраамян.

В общей сложности для бесперебойной работы кислородной станции необходимо 250 млн драмов. В настоящее время лаборатория готовит смету. Переоснащение станции позволит увеличить объемы производства кислорода.