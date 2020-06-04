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Станция по производству кислорода научной лаборатории им. Алиханяна будет модернизирована

Станция по производству кислорода научной лаборатории им. Алиханяна будет модернизирована

Криогенная станция Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна будет модернизирована. Станция, действующая на протяжении десятилетий, в эти дни перегружена работами доставки кислорода в медучреждения республики.

Станция была основана в 1978 году, она производит высококачественный кислород. Директор Национальной научной лаборатории Ани Апраамян на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс отметила, что сложилась ситуация, согласно которой работа станции оказалась под угрозой, могла быть необратимые последствия.

“Ситуация такова, что каждую секунду оборудование может просто не выдержать. Основная проблема в том, что если работа станции будет нарушена, то поставка кислорода пациентам будет под вопросом. Мы обратились в соответствующие структуры, очень быстро отреагировали”, - сказала Ани Апраамян.

В общей сложности для бесперебойной работы кислородной станции необходимо 250 млн драмов.  В настоящее время лаборатория готовит смету. Переоснащение станции позволит увеличить объемы производства кислорода.


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