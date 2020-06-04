Будут приняты самые жесткие меры: министр о видеоролике празднования Последнего звонка

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян на своей странице в Facebook коснулся видеоролика празднования Последнего звонка ереванской школы № 114, на котором видно, как собравшиеся в маленькой комнате выпускники танцуют с директором школы без маски и без каких-либо других защитных средств.

Как сообщает Арменпресс, Араик Арутюнян написал, что он предпримет самые жесткие меры для наказания руководства школы № 114.

“От последнего звонка к последнему танцу. Некоторым кажется, что когда мы призываем, просим - это знак нашей слабости. Отнюдь, это наша сильная сторона, мы рассматриваем каждого как партнера, а призывы, просьбы - важные компоненты солидарности и взаимодействия. Но если некоторые, в том числе и руководство школы № 114, смотрят на все это сквозь пальцы, мы предпримем самые жесткие меры”, - написал Арутюнян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook поместил видеоролик празднования Последнего звонка выпускников школы № 114 г. Еревана, и отметил, что среди танцующих и директор школы.