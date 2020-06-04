Сиран Аветисян назначена министром юстиции Арцаха
4 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Сиран Аветисян министром юстиции Республики Арцах.
Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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