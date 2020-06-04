Информацию о службе ДП и экзаменационных подразделений можно будет получать онлайн
Отныне информацию, относящуюся к службе подразделений учета и экспертизы дорожной полиции, можно будет получать онлайн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Полиция Армении․
“Заявки можно направлять в территориальные подразделения учета и экспертизы дорожной полиции посредством электронной почты на следующие адреса, в обязательном порядке указывая контактные данные заявителя (имя, фамилию, адрес, номер телефона)”, - говорится в заявлении.
Ереванское отделение - yereva[email protected]
Котайкское отделение - [email protected]
Севанское отделение - [email protected]
Капанское отделение - [email protected]
Горисское отделение - [email protected]
Аштаракское отделение - [email protected]
Ванадзорское отделение - [email protected]
Армавирское отделение – [email protected]
Арташатское отделение - [email protected]
Иджеванское отделение - [email protected]
Мартининское отделение - [email protected]
Вайкское отделение - [email protected]
Гюмрийское отделение - [email protected]
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