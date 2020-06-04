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Информацию о службе ДП и экзаменационных подразделений можно будет получать онлайн

Информацию о службе ДП и экзаменационных подразделений можно будет получать онлайн

Отныне информацию, относящуюся к службе подразделений учета и экспертизы дорожной полиции, можно будет получать онлайн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Полиция Армении

“Заявки можно направлять в территориальные подразделения учета и экспертизы дорожной полиции посредством электронной почты на следующие адреса, в обязательном порядке указывая контактные данные заявителя (имя, фамилию, адрес, номер телефона)”, - говорится в заявлении.

Ереванское отделение - yereva[email protected]

Котайкское отделение  - [email protected]

Севанское отделение   - [email protected]

Капанское отделение  - [email protected]

Горисское отделение  - [email protected]

Аштаракское отделение - [email protected]

Ванадзорское отделение - [email protected]

Армавирское отделение – [email protected]

Арташатское отделение - [email protected]

Иджеванское отделение - [email protected]

Мартининское отделение - [email protected]

 Вайкское отделение - [email protected]

Гюмрийское отделение - [email protected]


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