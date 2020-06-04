Созданное армянскими учеными дезинфицирующее средство эффективно и в борьбе с коронавирусом

В Институте химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН Армении на основе фундаментальных знаний был создан материал нового поколения “Биоксил 2”, который может быть успешно использован для дезинфекции территорий, поверхностей и предметов в борьбе с COVID-19.

Как сообщили Арменпресс в Национальной академии наук Армении, “Биоксил-2” является дезинфицирующим и моющим веществом на основе композитного, эффективного, не содержащего хлора, активного кислорода. “Концентрация чистой перекиси водорода в 0,5% устраняет коронавирус. В созданном нами “Биоксиле-2” содержание перекиси водорода в 5 раз больше - 2%. В нем есть и активаторы пероксида водорода, повышающие действие перекиси водорода в десятки раз. Кроме того, он не красит окружение, с экологической точки зрения безопасен и не токсичен, не влияет на здоровье человека, не разрушает вещи, не имеет запаха”, - заверил секретарь Отделения химии и наук о стране НАН Армении, руководитель работ по созданию и производству “Биоксил 2” академик НАН Армении Левон Тавадян.

“Биоксил 2” прошел испытания в ЗАО “Дезинфекционный центр” Министерства здравоохранения Армении и ГНКО “Национальный центр по борьбе с туберкулезом”, а также на предприятиях, производящих различные виды продуктов питания. В результате всех испытаний была подтверждена высокая эффективность “Биоксила 2”, в Национальном институте стандартов утверждены его технические условия.

Производство “Биоксила 2” организовано в цехе на территории Института химической физики. Мощность производства составляет 2 тонны в день. В настоящее время основным заказчиком “Биоксила 2” является президиум НАН Армении, который приобрел этот дезинфицирующий материал для дезинфекции структур системы НАН. Здание Президиума НАН и все научно-исследовательские институты НАН два раза в неделю дезинфицируются этим дезинфицирующим и моющим веществом. Институт химической физики “Биоксил 2” для его целевого использования, в подарок, предоставил и Министерству по чрезвычайным ситуациям Армении.