Фильм режиссера Норы Мартиросян включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

Фильм совместного армянского, бельгийского и французского производства “Если настигнет ветер”, режиссера Норы Мартиросян, включен в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля “The First Features”.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Союз кинематографистов Армении.

В сообщении говорится, что президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьерри Фремо объявили в прямом эфире результаты официального отбора конкурсных фильмов кинофестиваля

“Армянское участие в фильме в лице Национального киноцентра Армении составляет 43.000.000 драмов. В результате исключительной профессиональной работы в кинопроизводстве приняла участие и “Евримаж”, членом которого является Армения. Этот уникальный успех был достигнут в результате долгой кропотливой и серьезной профессиональной работы. Как армянские, так и другие продюсерские команды-участники провели огромную работу. Хотя и фильм “Если настигнет ветер” - первый полнометражный фильм Норы Мартиросян, однако ее имя уже известно в мире кино. Ее фильмы “Сквозной ветер” и “1937” включены в коллекцию Центра искусств Помпиду”, - отмечается в сообщении.

Фильм “Если настигнет ветер” об Арцахе. Крупномасштабные съемки были проведены в Арцахе, в работах по созданию фильма задействованы и команды творческой и технической поддержки из Армении.

Каннский фестиваль должен был состояться в мае, однако из-за пандемии коронавируса он был отменен.