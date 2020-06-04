Союз банков Армении объявляет конкурс “Лучшая финансово-банковская публикация года”

В рамках программы общественных мероприятий “Финансовая грамотность и навыки” этого года, осуществляемой Союзом банков Армении, СБА объявляет конкурс “Лучшая финансово-банковская публикация года”. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе банков Армении.

Целью конкурса является поощрение журналистов к освещению актуальных тем финансово-банковской сферы, способствуя повышению уровня информированности широких слоев общества.

Условия участия

Для участия в конкурсе необходимо представить публикации в печатной и онлайн прессе, транслируемые теле-и радиопрограммы по финансово-банковским темам за 2020 г.

Все представленные материалы должны быть в соответствии с требованиями журналистской этики и авторского права.

Отбор

Представленные работы будет оценивать жюри, состоящее из специалистов и экспертов сферы, отбор победителей по следующим, 4 номинациям:

Лучший телерепортаж

Лучшие радиопередачи

Лучшая печатная статья

Лучшие онлайн статьи

При рассмотрении конкурсных материалов предпочтение будет отдано беспристрастным, основанным на фактах, содержащим всесторонний и профессиональный анализ и приемлемым для общества публикациям.

В каждой номинации победитель получит денежный приз

Подведение итогов конкурса и вручение призов состоится в январе - феврале 2021 года.

Желающие принять участие в конкурсе могут в течение этого года отправлять свои работы на эл. адрес: [email protected], вместе с представленными работами необходимо также отправлять и ссылку (ы) на публикацию (когда и где), с указанием контактных данных автора (ов).

Напоминание

Кроме заявок, представленных журналистами, в конкурсе примут участие также и другие работы, отобранные в результате мониторинга прессы, проведенного оценочной комиссией.

За дополнительной информацией о конкурсе можно обращаться в службу по связям с общественностью СБА: на адрес электронной почты pr@uba.am, или звонить по номеру + 374-10-527731.