Расширены рамки бенефициаров 8-го мероприятия по нейтрализации последствий коронавируса

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство внесло дополнение в восьмое мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса. В рамках мероприятия оказывается единоразовая помощь наемным работникам и индивидуальным предприятиям пострадавших сфер. Согласно дополнению, в список пострадавших сфер включены: производство текстильных изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, производство бумаги и бумажных изделий, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрического оборудования, административная и другая дополнительная деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для предпринимательской деятельности, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, деятельность по сохранению физического здоровья.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Арман Удумян отметил, что число бенефициаров по этим 9 сферам увеличится на 9171, которые работают в 1875 организациях, общий бюджет помощи составит 623 млн 628 тыс драмов. “В настоящее время в рамках восьмого мероприятия помощь получили 124 тыс 609 бенефициаров. Общая сумма составила около 8,5 млрд драмов”, - сказал замминистра.

Премьер-министр отметил, что в рамках принятых правительством антикризисных мероприятий бенефициарам в настоящее время доступно 100 млрд 400 млн драмов помощи. “Число бенефициаров-хозяйствующих субъектов мероприятий составляет 51 тыс 800, количество физических лиц превышает 1,1 млн. В рамках восьмого мероприятия мы уже помогли 124 тыс 609 лицам на общую сумму 8,4 млрд драмов, а в рамках девятого мероприятия - 186 тыс 233 лицам на общую сумму 4,9 млрд драмов. Всего правительство приняло 19 антикризисных мероприятий”, - сказал Никол Пашинян.

Правительство утвердило порядок продажи квартир и парковочных мест строящегося многоквартирного дома по адресу улица Адонца, Ереван, дом 19/8, с целью обеспечения жильем общественных служащих. Целью решения является обеспечение около 345 общественных служащих доступом к жилью. Как отметил исполняющий обязанности председателя Комитета по градостроительству Армении Армен Гуларян, строительство здания планируется завершить в 2023 году. Планируется сдать квартиры бенефициарам в два этапа: до апреля 2023 года - 200 квартир, до августа 2023 года - 145 квартир. Стоимость жилья составляет 345 тыс драмов за 1 кв.м с ремонтом и 310 тыс драмов за 1 кв.м без ремонта, стоимость парковочного места - 2,5 млн драмов. Предоплата составляет 10%. Срок погашения кредита - до исполнения пенсионного возраста, но не более 20 лет. “Квартиры и парковочные места будут распределены по жеребьевке. Бенефициары свободны в вопросе приобретения парковочных мест”, - отметил Армен Гуларян.

Правительство одобрило законодательную инициативу правительства о законопроекте “О ратификации подписанного 23-го мая и 1-го июня 2020 года письма-соглашения между Республикой Армения и Международным валютным фондом «Об использовании средств резервной программы и привлечении дополнительных заемных средств»”. В результате, на данный момент Армении доступны бюджетные средства объемом в 206 млн СДР (280 млн долларов), еще 25․714 млн СДР (35 млн долларов) будут доступны в результате третьего пересмотра программы.

Никол Пашинян коснулся кредитных каникул, предоставляемых банками и кредитными организациями. “До настоящего момента банки и кредитные организации в антикризисных целях пересмотрели обязательства около 550 тыс физических лиц по линии кредитов на сумму 682 млрд драмов и предоставили кредитные каникулы в размере 45 млрд драмов, а также обязательства 17 тыс 400 юридических лиц по линии кредитов на 640 млрд драмов и предоставили кредитные каникулы в размере 57 млрд драмов”, - сказал премьер-министр.