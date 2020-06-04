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Паспортно-визовое управление и территориальные службы с 5 по 15 июня будут работать по два часа

Паспортно-визовое управление и территориальные службы с 5 по 15 июня будут работать по два часа

Паспортно-визовое управление и территориальные паспортные службы Полиции Армении с 5 по 15 июня будут работать с 9 до 11, за исключением субботы и воскресенья. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Полиция Армении

“Паспортные службы будут выдавать только напечатанные, но пока не выданные гражданам паспорта, идентификационные карты и номера общественной службы. Призываем обращаться в паспортные службы только по указанным вопросам, другие функции не будут выполняться”, - говорится в сообщении полиции.


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