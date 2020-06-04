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Матчи Лиги чемпионов могут принять три страны

Матчи Лиги чемпионов могут принять три страны

Заявки на проведение оставшихся матчей Лиги чемпионов подадут три страны.

Как передает Арменпресс, Россия, Германия и Португалия готовы принять следующие матчи Лиги чемпионов. Начиная с четвертьфинала все матчи будут проходить на четырех стадионах с диаметром в 100 км. Германия готова принять матчи во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.

Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов этого года не может состояться в Стамбуле. УЕФА надеется, что в июне – июле, без болельщиков, будут завершены национальные чемпионаты, и клубы смогут участвовать в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян


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