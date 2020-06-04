В Армении разработаны защитные маски с использованием кукурузного масла

Специалисты Национальной научной лаборатории им. Алиханяна разработали защитные маски с использованием кукурузного масла.

Директор Национальной научной лаборатории им. Алиханяна Ани Апраамян на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс отметила, что в настоящее время они работают над различными фильтрами с использованием наночастиц базальта.

“Маски экологически чистые, содержат материалы, из которых изготавливаются детские игрушки. Они предусмотрены для многоразового использования. То есть их можно продезинфицировать и использовать снова. На армянском рынке таких масок пока нет. Я предложила молодому специалисту придать этим маскам разные цвета”, - сказала Ани Апраамян.

Цель национальной научной лаборатории - насколько возможно скорее вынести эти маски на рынок, чтобы люди могли приобретать экологически чистые маски.

“Мы можем наладить много новых направлений, однако нуждаемся в молодых специалистах. Сегодняшняя битва и конкуренция и в лабораториях, перед компьютерами. Так что, призываю молодых специалистов прийти к нам и заняться наукой”, - сказала Ани Апраамян.