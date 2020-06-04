IDBank и «Армлизинг» объявили о сотрудничестве

IDBank и «Армениан Лизинг Кампни» подписали договор о сотрудничестве, согласно которому:

Клиенты IDBank-а получат специализированные лизинговые услуги от «Армлизинг». Это значит, что кроме самого обслуживания лизингового процесса, клиенты получат другие финансовые и нефинансовые услуги, в том числе и консультацию. «Армлизинг» осуществит финансирование лизинговых операций за счет собственных средств, а также получит финансовые средства от IDBank-а (межбанковский кредит или кредитную линию) для финансирования осуществляемых проектов. Будут осуществлены финансовые проекты, которые совместят сильные стороны двух Компаний на рынке, предоставляя специальные предложения клиентам по принципу софинансирования. Клиенты «Армлизинга» будут обслуживаться в IDBank-е на индивидуальных условиях.

По словам директора Корпоративного бизнеса IDBank-а Тиграна Мхитаряна, сотрудничество с «Армлизингом» предоставит возможность клиентам Банка пользоваться лизинговыми услугами, а клиенты «Армлизинга» будут пользоваться кредитными ресурсами.

По словам главного директора ЗАО «Армениан Лизинг Кампни» А. Базикяна, такой формат предоставления услуг обеспечивает новый уровень сотрудничества между финансовыми структурами, благодаря чему выигрывает рынок.

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