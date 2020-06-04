Концертная программа оперы Джузеппе Верди “Бал-маскарад” будет представлена на онлайн площадке

Концертная программа оперы известного итальянского композитора Джузеппе Верди “Бал-маскарад” будет представлена на онлайн площадке.

Как передает Арменпресс, видеозапись концерта поклонники оперного искусства смогут посмотреть 5 июня в 20:00 на официальной странице Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Facebook.

Арии Густава III исполняет заслуженный артист Армении Саркис Агамалян, Ренато - заслуженный артист Армении Арнольд Кочарян.

Дирижер-постановщик - Мкртыч Бабаджанян, главный дирижер - Грач Борян. В концерте участвуют воспитанники вокально-хоровой профессиональной школы. Художественный руководитель - Карине Аракелян, дирижер - Луиза Григорян.

Автор либретто оперы в трех действиях - Антонио Сомма. Премьера оперы состоялась 17 февраля 1859 года в Римском театре “Аполло”. Опера, основанная на истории убийства короля Швеции Густава III, по требованию цензуры была подвергнута большим изменениям.

Это 23-я опера Верди среди его лучших произведений, и сегодня она часто ставится в крупнейших оперных театрах мира.

Анжела Амбарцумян