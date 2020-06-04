Олимпийские игры могут быть проведены в упрощенном порядке

Правительство Японии и оргкомитет Олимпийских игр в Токио обсуждают возможность проведения игр в более упрощенном порядке.

Как передает Арменпресс, об этом пишут японские СМИ. Организаторы обсуждают возможности участия в церемонии открытия и закрытия Игр и во время соревнований меньшего количества болельщиков.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год. На данный момент известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Подготовила Варвара Айрапетян