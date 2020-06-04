В Закон “Регламент Национального собрания” внесены изменения

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”.

Как передает Арменпресс, автором законопроекта являются депутаты фракции “Мой шаг” Владимир Варданян и Анна Карапетян.

По законодательной инициативе предлагается продление до 30 ноября 2020 года срока принятия закона, устанавливающего положения, касающиеся перехода от государственной службы в аппарате Национального собрания на гражданскую службу, управленческие правоотношения, гражданскую службу, а также другие особенности организации и деятельности аппарата Национального собрания.

Принятием проекта закона будет обеспечено установление достаточного срока для принятия законодательных изменений, необходимых для перехода на гражданскую службу из государственной службы в аппарате Национального собрания.

После принятия в первом чтении в проект закона изменений не было внесено.

4 июня на заседании парламента проект закона О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания” был принят во втором чтении полностью и единогласно - 110 голосами “за”.

Норайр Шогикян