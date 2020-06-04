Водозабор из озера Севан в оросительный период 2020 года устанавливается до 170 млн кубометров

Правительство приняло решение, согласно которому водозабор в оросительных целях из озера Севан в оросительный период 2020 года устанавливается до 170 млн кубометров.

Как передает Арменпресс, согласно решению, председателю Водного комитета Министерства территориального управления и инфраструктур разрешается в зависимости от погодных условий в рамки водозабора из озера Севан вносить объемные и срочные изменения.

Согласно тому же решению, с целью размыва русла реки Раздан от водохранилища Ахбюрака до Ереванского озера, по руслу реки, 15 и 30 числа каждого месяца в течение часа делать предупредительные выпуски - 2.0 кубм / сек и в течение двух часов основные выпуски - 5.0 кубм / сек, всего 0,65 млн кубометров в год.

Принятие проекта обусловлено необходимостью частичного смягчения дефицита ирригационного водозабора.

“Из орошаемых земель, находящихся под управлением оросительных систем, питающихся от деривационной системы Севан-Раздан, в оросительный период 2020 года, согласно потребности воды, представленной водопользователями, площадь орошаемых земельных участков составила около 31 000 га, а спрос на оросительную воду в головных частях систем и объем воды, пропускаемой по руслу реки Раздан (от водохранилища Ахбюрака до Ереванского озера) составит около 463 млн кубометров.

Спрос на указанный объем воды планируется обеспечить около 135,0 млн кубометрами воды из реки Раздан, около 41,0 млн кубометрами из Азатского водохранилища, около 12,0 млн кубометрами воды из Апаранского водохранилища.

Максимальным запуском насосных станций Мхчян и Ранчпар-Аревшат планируется обеспечить около 55 млн кубометров воды (всего 243 млн кубометров).

Разница потребности в воде и допустимого водозабора из вышеуказанных водных объектов составляет около 220 млн кубометров, однако проектом данного решения правительства предусмотрен водозабор в оросительных целях из озера в объеме до 170 млн кубометров.

Таким образом, разница (дефицит) рассчитанного водозабора (около 463 млн куб. м) и возможного водозабора (243+170=413 млн куб. м) составляет около 50 млн куб. м, не учтены возможные изменения погодных условий в летние месяцы”, - говорится в обосновании.

Соответствующим организациям, осуществляющим оросительное водоснабжение, поручено изучить возможности водоснабжения из альтернативных источников с целью снижения дефицита около 50 млн кубометров.