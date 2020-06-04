Апелляционный суд отменил решение суда об аресте Микаела Минасяна

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Сергея Марабяна отменил решение судьи суда общей юрисдикции первой инстанции г. Еревана Артуша Габриеляна об аресте бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Мигран Погосян.

Ранее 6 мая суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Микаела Минасяна меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Комитета государственных доходов, экс-послу Армении в Ватикане Микаелу Минасяну предъявлено обвинение в незаконном обогащении, сокрытии данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию, и легализации имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем. Минасян не признает предъявленное обвинение. Микаел Минасян объявлен в розыск.