Правительство начинает новую жилищную программу для госслужащих

Правительство с целью обеспечения жильем общественных служащих утвердило порядок продажи квартир и автостоянок в комплексе многоквартирных домов, строящихся по адресу ул. Адонца N19/8. Исполняющий обязанности председателя Комитета по градостроительству Армен Гуларян отметил, что из 619 квартир комплекса в порядке, установленном настоящим решением, продаже подлежат 345, которые будут переданы бенефициарам, указанным в этом решении в 2 этапа: до 1 апреля 2023 года - 200 и до 1 августа 2023 года - 145 квартир.

Работы по распределению и продаже квартир и автостоянок в комплексе от имени Республики Армения организует и осуществляет Комитет по градостроительству.

После получения комитетом письменной информации о не распределенных из этих 345 квартир квартирах застройщик вправе самостоятельно, по своему усмотрению, без предварительного согласия государства или какого-либо другого лица отчуждать эти нераспределенные квартиры.

По части этой программы у государства нет финансовых обязательств. “Роль государства в большей степени будет организационной и контрольной. Составной частью участия государства является обеспечение гарантированного спроса и возврат подоходного налога как приобретение новой квартиры. Бенефициарами программы являются лица, занимающие общественные должности, рабочие места которых находятся в Ереване. На покупку квартиры могут претендовать также и сотрудники Постоянного представительства Республики Арцах в Армении, лица, занимающие дипломатические должности в других странах.

Стоимость 1 кв / м квартир со внутренней отделкой составляет 345 000 драмов, а без внутренней отделки - 310 000 драмов. Предоплата составляет 10%, а срок погашения кредита - до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составляет 10%. Квартиры и автостоянки будут распределены по жеребьевке. Покупка автостоянок является добровольной”, - по сообщению Арменпресс, сказал Гуларян, добавив, что строительство начнется в ближайшие дни.