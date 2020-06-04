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В Арцахе от коронавирусной болезни вылечились 28 больных

В Арцахе от коронавирусной болезни вылечились 28 больных

 Число выздоровевших от коронавирусной болезни в Арцахе увеличилось на 2 человека, в общей сложности вылечились 28 заболевших.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В Арцахе зарегистрировано 57 случаев, в общей сложности протестировано 1 022 человека, есть 97 изолированных лиц. В Арцахе случаев смерти не зафиксировано.

В Арцахе на 30 дней продлен срок чрезвычайного положения с 22:00 12 мая до 22:00 11 июня.

Лилит Демурян


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