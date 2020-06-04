В Армении должно начаться противоэпидемическое движение: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении должно начаться противоэпидемическое движение. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“В Армении должно начаться противоэпидемическое движение. Каждый из нас должен делать все от себя зависящее для предотвращения распространения эпидемии. Во-первых, каждый должен точно соблюдать противоэпидемические правила, во-вторых, требовать соблюдения правил от других, в-третьих, публиковать случаи нарушения противоэпидемических правил на своей странице в социальной сети”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в полиции уже создана мониторинговая группа, которая будет следить за сигналами в социальных сетях.

По состоянию на 4 июня, число подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 11 221. В общей сложности вследствие коронавируса зарегистрировано 176 летальных исходов. Число смертей пациентов, зараженных коронавирусом, но скончавшихся по иной причине составляет 68.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Норайр Шогикян