Гор Суджян в оригинальной интерпретации представил один из хитов Майкла Джексона

Популярный певец Гор Суджян, который часто выступает в разных музыкальных стилях, представил песню короля поп-музыки Майкла Джексона “Beat It”.

Как передает Арменпресс, Суджян опубликовал ролик на своей официальной странице в Facebook.

Гор Суджян поет с раннего возраста, однако широкому кругу любителей музыки стал известен в составе рок-группы “Дорианс”. “Дорианс” в 2013 году представила Армению на международном песенном конкурсе “Евровидение”, исполнив песню “Lonely Planet”. После прекращения деятельности группы он выступает в качестве индивидуального исполнителя. Уже несколько лет в качестве солиста он выступает в проекте “Project LA”.

Анжела Амбарцумян

Фото с официальной страницы певца в Facebook.