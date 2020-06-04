Сумма содействия в рамках антикризисных мер превысила 100 млрд драмов

Сумма содействия бенефициарам мероприятий по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса, принятых правительством Армении превысила 100 млрд драмов. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

В рамках 9-го антикризисного мероприятия, предназначенного для незарегистрированных работников, было оказано содействие 186 000 детей, на сумму в 4,9 млрд драмов.

“В рамках 8-го мероприятия помощь была оказана 124 000 бенефициарам. Речь идет о людях, работа которых была приостановлена из-за ограничений. Им в общей сложности было оказано содействие в размере 8,4 млрд. драмов”, - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Правительство Армении утвердило 17 мероприятий по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Норайр Шогикян