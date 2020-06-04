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Отныне пенсии и пособия будут доставляться исключительно почтальонами

Отныне пенсии и пособия будут доставляться исключительно почтальонами

Согласно указу от 3 июня Ц/94-2020 года, предоставление пенсий и пособий начиная с 4 июня будет осуществляться исключительно по местам проживания бенефициаров сотрудниками ЗАО “Айпост”. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

“В почтовых отделениях пенсии и пособия не будут выдаваться, и почтальоны в сопровождении полицейских обеспечат доставку пенсий и пособий по адресам проживания бенефициаров.

Указание имеет целью обеспечить безопасность бенефициаров пособий и пенсионеров, и снизить вероятность заражения людей в результате скоплений людей”, - говорится в сообщении министерства.


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