У премьер-министра и членов его семьи пневмонии не обнаружено

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна, супруги премьер-министра Анны Акопян и их старшей дочери Мариам Пашинян пневмонии не обнаружено. Как передает Арменпресс, об этом Никол Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Обследование показало, что у меня, Анны и Мариам нет пневмонии.

Премьер-министр отметил, что будут обследованы также и две его младшие дочери - Шушан и Арпи, у которых также обнаружена инфекция коронавируса.

1 июня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заражены коронавирусом, результаты их тестов на коронавирус были положительными. Семья премьер-министра Армении изолирована в правительственном особняке. Пашинян работает из правительственного особняка.

Норайр Шогикян