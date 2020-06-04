3 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов парламентской фракции “Свободная Родина - ГОА”. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент Арутюнян отметил, что до представления в парламент кандидатуры на должность генерального прокурора Республики Арцах, он счел целесообразным обсудить этот вопрос и выслушать мнение членов возглавляемого им политического блока.

В результате обсуждений было принято решение на должность генерального прокурора Республики Арцах представить в Национальное собрание кандидатуру прокурора города Степанакерта Мгера Ролесовича Агаджаняна.

Во встрече принял участие и председатель НС Артур Товмасян.