COVID-19: Турция по числу смертей приближается к Китаю: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 537 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 388 000. Излечились 3 млн 171 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 901 783 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 109 142. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 584 562. Число смертей составляет 32 568. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 432 277, число летальных исходов – 5 215.

В Испании число подтвержденных случаев – 287 406. Число смертности в Испании составило 27 128.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 279 856, умерших - 39 728. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 233 836 человек, смертность - 33 601. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 216 919. Скончались 6 088 больных.

В Германии – 184 425 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 699.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 178 914, смертей - 4 894.

Замыкает десятку Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 166 422, скончались 4 609.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 160 696. Общее число летальных исходов составляет 8 012.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. В Китае - 83 022 инфицированных, вылечились 78 319 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 800, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 91 182 подтвержденных случая. В Катаре 62 160 подтвержденных случаев, смертность - 45. Число заразившихся в ОАЭ достигло 36 359, здесь зарегистрировано 270 случаев смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 29 359 человек, погибших – 230. В Египте – 28 615 случаев, здесь скончались 1 088 человек. Число инфицированных в Ираке – 8 168, смертность - 256. В Ливане зарегистрировано 1 256 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 27. Число заразившихся в Сирии достигло 123. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.