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Европейские индексы - 03-06-20

Европейские индексы - 03-06-20

МОСКВА, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.88% и составил 12487.36 пункта, французский CAC 40 вырос на 3.36% и составил 5022.38 пункта, британский FTSE вырос на 2.61% и составил 6382.41 пункта, а российский RTSI вырос на 1.88% и составил 1301.88 пункта.


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